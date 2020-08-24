MERVE ÖZBEY HAMİLE Mİ?



Düğünün ardından verdiği ilk röportajda, 4 çocuk istediklerini söylemişti. Tüm bunların ardından 2. Sayfa Merve Özbey'in 3 aylık hamile olduğunu iddia etti.Uçankuş'un haberine göre ise; Çeşme'de sahneye çıkmadan önce muhabirlere müjdeli haberi veren Merve Özbey, hamile olduğunu doğruladı.

Bunun çok büyülü bir süreç olduğunu ve beklediklerinden erken duyulduğunu söyleyen Özbey, konuyla ilgili pek de konuşmak istemediğini kendisini seven sevmeyen herkesten dua ve maşallah demelerini beklediğini söyledi.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey ve Kenan Koçak 9 Şubat 2020'de görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Kenan Koçak 1 Ocak 1983 doğumludur. Aslen İstanbullu olan Kenan Koçak Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur.

Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.