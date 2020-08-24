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    • Magazin
    • 24.08.2020 11:58
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    • 24.08.2020 11:58
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    ? , nereli?

    Gündemde en çok sorgulananlar arasında ? Sorusu yer alıyor. TV8’in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef Türkiye’deki hem şeflerin hem de yarışmacıların hayatları merak edilerek araştırılıyor. Sert eleştirileriyle ön plana çıkan Mehmet Şef’in sol elini sürekli gizliyor oluşu izleyicilerin dikkatinden kaçmadı ve merak konusu oldu. Peki , nereli? İşte merak edilenler…

    Mehmet Şef’in sol eline ne oldu?

    Masterchef Türkiye'nin en dikkat çeken şefi Mehmet Şef'in hayatına dair bilgiler sık sık merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Sol elini sürekli saklaması, arkada tutup cebine sokması eline ne olduğunu merak ettirdi ve izleyiciler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Masterchef Türkiye'nin ünlü şefi Mehmet Şef kimdir, elinin hikayesi nedir?

    MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

    1974 doğumlu Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

    Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu

    Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

    Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuğu var.

    MEHMET ŞEF'İN SOL ELİNE NE OLDU?

    Mehmet Yalçınkaya'nın sol eline ne olduğu merak ediliyor. Yarışmada sol elini göstermeyen Mehmet Şef iş kazası geçirmiş. Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya kaza sonrası üç parmağını kaybetmiş.
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    Haberler Magazin Mehmet Şef’in sol eline ne oldu? Masterchef Türkiye’nin ünlü şefi Mehmet Şef kimdir, nereli?
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