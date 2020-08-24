Jüri koltuğunda Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, kırık fönün mucidi Adnan Serter ve moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber'in oturduğu Kuaförüm Sensin'de neler yaşandı? Hem jürisinin değiştiği hem de elemenin olduğu Kuaförüm Sensin'de heyecanlı anlar yaşandı. İşte severek izlenen Kuaförüm Sensin'de yaşananlar…
GÖZDE KANSU NEDEN AYRILDI?
Gözde Kansu: "Bu program bana teklif edildiğinde 40 günlük bebekti. Bir baktım 300 küsur bölüm oldu. Fakat ben mesleğimi, tiyatro sahnelerini özledim. Benim dizi setlerine dönmem gerekiyor, çünkü çok özledim işimi. İzninizi istiyorum, benden bu kadar."
YARIŞMA FORMATI HAKKINDA
Kuaförüm Sensin programında 4 kuaför ekibi yarışıyor. Bir kuaför bir de makyözden oluşan takımlar her gün jüri tarafından belirlenen konsepte en uygun saç ve makyajı belli bir sürede yapıyor. Haftanın finali olan cuma günü jüriden en yüksek puanı alan ekip 10 Bin TL'nin sahibi oluyor.
KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİLERİ KİMLER?
Diva Bülent Ersoy, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter jüri koltuğunda oturuyor
IŞIL REÇBER KİMDİR?
Antep ve Arnavut karışımı bir ailenin üç çocuğundan biri olan Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Gençlik yıllarını Antalya'da ailesiyle birlikte geçiren Işıl Reçber, henüz 17 yaşındayken Rüştü Reçber ile Antalya'da tanıştı. 1997 yılında evlenen çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere 2 çocuğu var. Modayla ilgilenen Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurdu. Aynı zamanda bugüne kadar farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber'in özel koleksiyonlarda imzası bulunuyor.
Sık sık giydi kıyafetler, saç tasarımı ve makyajlarıyla gazete ve dergilerde yer alan Işıl Reçber, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerinden.