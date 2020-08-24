GÖZDE KANSU NEDEN AYRILDI?



Gözde Kansu: "Bu program bana teklif edildiğinde 40 günlük bebekti. Bir baktım 300 küsur bölüm oldu. Fakat ben mesleğimi, tiyatro sahnelerini özledim. Benim dizi setlerine dönmem gerekiyor, çünkü çok özledim işimi. İzninizi istiyorum, benden bu kadar."

YARIŞMA FORMATI HAKKINDA

Kuaförüm Sensin programında 4 kuaför ekibi yarışıyor. Bir kuaför bir de makyözden oluşan takımlar her gün jüri tarafından belirlenen konsepte en uygun saç ve makyajı belli bir sürede yapıyor. Haftanın finali olan cuma günü jüriden en yüksek puanı alan ekip 10 Bin TL'nin sahibi oluyor.

KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİLERİ KİMLER?

Diva Bülent Ersoy, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter jüri koltuğunda oturuyor