Matrix Reloaded vizyona girdiğinde ilgiyle izlenmişti, hala zaman zaman televiyon ekranlarında yayınlandığında yine keyifle takip ediliyor. henüz izlememiş olanlar ve televizyonda akşam kuşağında görenler Matrix Reloaded hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmalara başladı. Matrix Reloaded'ın konusunun ne olduğu, oyuncuları, ne zaman ve nerede çekildiği sorgulanıyor.
MATRIX RELOADED FİLMİ KONUSU
Neo kendisini ajanların ve makinelerin ellerinden kurtarmayı başarmıştır. Ancak makineler insanların elde kalan son şehri olan Zion'u bulma konusunda önemli aşamalar kat etmişlerdir. Neo'nun görevi artık sadece kendisini değil, kurtulmuş insanlığı da bir daha kurtarmak olacaktır. Zion direnmek zorundadır. Seçilmiş kişi olan Neo ise Anahtarcı'yı bulup hem kendi kimliğiyle hem de insanlığın geçmişiyle ilgili yeni sırları aralayıp, ne kadar önemli bir misyona sahip olduğunu yeniden anlayacaktır.
OYUNCULAR:
Keanu Reeves
Laurence Fishburne
Carrie-Anne Moss
Ray Anthony
Christine Anu
Andy Arness
Alima Ashton-Sheibu,
Helmut Bakaitis
MATRIX RELOADED NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Orijinal adı : The Matrix Reloaded
Türü : Aksiyon, Bilim Kurgu
Yapım Yılı : 2003
Yönetmen : Lana Wachowski, Lilly Wachowski
Oyuncular : Keanu Reeves, Laurence Fishburne ve Carrie-Anne Moss