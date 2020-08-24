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    • Magazin
    • 24.08.2020 17:06
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    • 24.08.2020 17:06
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    ! ne zaman ve nerede çekildi?

    Bu akşam televizyon ekranlardan yayınlanacak olan merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bilim kurgu filmlerini severlerin Matrix serisini yakından takip ediyor ve Reloaded hakkındaki bilgileri de araştırıyor. Başrollerinde Keanu Reeves’ın yer aldığı izlenme rekorları kuran ne zaman ve nerede çekildi? Akşam kuşağında filmi izleyecek olanların merak ettikleri bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    Matrix Reloaded konusu ve oyuncuları!

    Matrix Reloaded vizyona girdiğinde ilgiyle izlenmişti, hala zaman zaman televiyon ekranlarında yayınlandığında yine keyifle takip ediliyor. henüz izlememiş olanlar ve televizyonda akşam kuşağında görenler Matrix Reloaded hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmalara başladı. Matrix Reloaded'ın konusunun ne olduğu, oyuncuları, ne zaman ve nerede çekildiği sorgulanıyor.

    MATRIX RELOADED FİLMİ KONUSU

    Neo kendisini ajanların ve makinelerin ellerinden kurtarmayı başarmıştır. Ancak makineler insanların elde kalan son şehri olan Zion'u bulma konusunda önemli aşamalar kat etmişlerdir. Neo'nun görevi artık sadece kendisini değil, kurtulmuş insanlığı da bir daha kurtarmak olacaktır. Zion direnmek zorundadır. Seçilmiş kişi olan Neo ise Anahtarcı'yı bulup hem kendi kimliğiyle hem de insanlığın geçmişiyle ilgili yeni sırları aralayıp, ne kadar önemli bir misyona sahip olduğunu yeniden anlayacaktır.

    OYUNCULAR:

    Keanu Reeves

    Laurence Fishburne

    Carrie-Anne Moss

    Ray Anthony

    Christine Anu

    Andy Arness

    Alima Ashton-Sheibu,

    Helmut Bakaitis

    MATRIX RELOADED NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

    Orijinal adı : The Matrix Reloaded
    Türü : Aksiyon, Bilim Kurgu
    Yapım Yılı : 2003
    Yönetmen : Lana Wachowski, Lilly Wachowski
    Oyuncular : Keanu Reeves, Laurence Fishburne ve Carrie-Anne Moss
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