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    • 23.08.2020 10:02
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    Kendi halkına zulmeden Esad'ın kızı Bodrum'da keyif çatıyor

    Suriye'de kendi halkına zulmeden 'ın 16 yaşındaki kızı 'ın bir süredir Bodrum'da olduğu ve arkadaşlarıyla lüks bir teknede tatil yaptığı iddia edildi.

    Esad'ın kızı Bodrum'da tatilde

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da olduğunu söyleniyor. İddialara göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tatil yapan yakınlarını ziyaret eden Zein el-Esad, ardından arkadaşlarıyla Ege sahillerine gitti.

    Sabah'ın haberine göre birkaç gündür herkes, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da olduğunu konuşuyor.

    İddialara göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tatil yapan yakınlarını ziyaret eden genç kız, ardından arkadaşlarıyla Ege sahillerine gitti.

    LÜKS TEKNEDE
    Kimliklerini gizleyen ekibin Bodrum'da altı tane lüks araç kiraladığı da söyleniyor.
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