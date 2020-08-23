Masterchef Serhat bu sezonun belirlenen 16 kişilik kadrosuna ilk seçilen yarışmacı oldu. Geldiği günden bu yana bilgi birikimi ve elinin lezzetine güvendiğini gösteren Masterchef Serhat, dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazandı. Daha önce de MasterClass'ı kazanmıştı. Masterchef Serhat'ın eğitimi, yaşı, nereli olduğu, mesleği gibi bilgiler izleyiciler çok fazla sorgulanmaya başlandı. İşte merak edilenler…
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI!
MasterChef Türkiye 2020 sezonunda final turunun tamamlanmasının ardından dün yapılan kaptanlık oyununda en başarılı isim olarak Mavi takımın ilk kaptanı olan Tanya, kırmızı takım kaptanı olarak Ayyüce'yi seçmişti. Yarışmanın bugün (22 Ağustos 2020 Cumartesi) ekranlara gelen yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı yemeğe sahip olan mavi takım 3. dokunulmazlığı kazanarak kırmızı takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından incir meyvesiyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğini kırımızı takımdan SERHAT yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCLASS'I İLK KAZANAN OLDU!
Danilo Şef yarışmacılar arasında en iyi kırmızı et dört kişiyi seçti. Barbaros, Özgür, Berk ve Serhat en iyi kırmıı et yapanlar arasındaydı. Birinci olan isim ise Serhat oldu.
MASTERCHEF SERHAT DOĞRMACI KİMDİR?
Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.
Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.