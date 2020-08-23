Kuruluş Osman yeni sezon hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu anlamda Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Kuruluş Osman yeni sezon öncesi ise bir ayrılık herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinde yer almayacak. Ünlü oyuncu veda mesajını hesabından paylaştı. Dizide Dündar Bey'in oğlu Bahadır'a hayat veren ünlü oyuncu Çağkan Çulka, Kuruluş Osman'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Çağkan Çuğkan'ın paylaşımın altına dizinin sevilen isimlerinden Ragıp Savaş ve Yeşim Ceren Bozoğlu yorum yaptı.
KURULUŞ OSMAN'DA AYRILIK VAKTİ
Çağkan Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.
ÇAĞKAN ÇULHA KİMDİR?
Çağkan Çulha 22 Kasım 1985 tarihinde dünyaya geldi. Korkmaz Yiğit Lisesi mezunu olan Çağkan Çulha İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlarında eğitim gördü. Çulha, şöhreti Acemi Cadı dizisiyle yakalamıştır.
Bunun dışında Hayat Bilgisi, Belalı Baldız, Adanalı dizilerinde de rol almıştır. Mine Mutlu'nun oğludur. Son olarak 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Engin" rolüyle kamera karşısında yer almıştır.
2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Kaçak dizisinde oynamıştır.
Ocak 2015'te yayınlanan Racon dizisinde Numan karakteri ile ekranlarda yer almıştır. 2017 yılında İsimsizler dizisinde Murat rolünde yer almıştır.
Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey'in oğlu Bahadır karakterini canlandırmıştır.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.
BAMSI BEY VE BORAN, OSMAN BEY'İ SON ANDA KURTARDI
Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.
Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü. Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.
OSMAN BEY'İN OYUNU SOFIA'YI ŞOKE ETTİ!
Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti.
Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı. Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.
KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Takvim.com.tr Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
EDİZ HUN ERTUĞRUL GAZİ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK MI?
Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.