İlk sezonuyla ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda dengeler değişmeye başlayacak. Yeni sezon öncesi dizinin kadrosuna Yeşilçam'ın efsanevi ismi Cüneyt Arkın'ın katılacağı bilgisi paylaşıldı. Mehmet Bozdağ Cüneyt Arkın ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İzleyiciler Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Ertuğrul Bey'i Engin Altan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak son olarak ortaya atılan iddialara göre yeni sezonda Ertuğrul Bey'i usta isim Tamer Yiğit'in canlandıracağı tahminler arasında yer alıyor.

CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILIYOR

İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor. Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı iddia ediliyor.

Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.

Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.