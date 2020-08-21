Masterchef Türkiye 16 kişilik ana kadrosu ile yarışmaya başladı. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar ilk ödül oyunu için canla başla mücadele etti. Peki bu mücadelenin sonucunda rakiplerinin önüne geçen yarışmacı kim oldu? Masterchef ödül oyununu kim kazandı? MasterClass'ı kazanan hangi yarışmacı oldu? Kırmızı ve mavi takımda kimler var? Masterchef eleme adayları kimler?
MASTERCLASS'I HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
2020 MasterChef'te final turu seçmelerinin tamamlanmasının ardından seçilen 16 ana kadro yarışmacısı, takım kaptanları tarafından mavi ve kırmızı takım olarak 2'ye ayrılmıştı. Bu seçimlerin ardından takımlar 2 gün üst üste oynanan dokunulmazlık oyunlarında 2'şer eleme adayı çıkarmıştı. 4 eleme adayı bulunan yarışmada bugün Mehmet Şef, yarışmacılara bıçak kullanma teknikleri üzerine bir masterclass verdi.
Mehmet Şef tarafından, yemek yapımında malzemeler üzerinde uygulanan kesme ve bıçak kullanım tekniklerini anlatılmasının ardından seçilen 4 yarışmacı olan Serhat, Berk, Barbaros ve Uğur ödül oyununda karşı karşıya geldi. Yapılan etli yaratıcılık yemeğinin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler yemekleri tadarak ödül oyununun kazananı olarak SERHAT'ı seçti.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Ayyüce (Kaptan)
Serhat
Barbaros
Duygu (Bireysel dokunulmazlık)
Uğur
Furkan
Sedat (Eleme adayı)
Celal (Eleme adayı)
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tanya (Kaptan)
Emir
Berk
Esra (Eleme adayı)
Ebru
Eray (Eleme adayı)
Özgül
Gülşah