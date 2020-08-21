Masterchef Türkiye 16 kişilik ana kadrosu ile yarışmaya başladı. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar ilk ödül oyunu için canla başla mücadele etti. Peki bu mücadelenin sonucunda rakiplerinin önüne geçen yarışmacı kim oldu? Masterchef ödül oyununu kim kazandı? MasterClass'ı kazanan hangi yarışmacı oldu? Kırmızı ve mavi takımda kimler var? Masterchef eleme adayları kimler?