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    • 21.08.2020 12:17
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    • 21.08.2020 12:17
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    Gündemde sıkça ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Her akşam TV8 ekranlarında yayınlanan dün yine çok heyecanlıydı. Bu kez yarışmacılar ödül oyunu için mücadele verdi ödül ise MasterClass’tı. Böylelikle . Peki 2020’de MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı? İşte ayrıntılar…

    Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

    Masterchef Türkiye 16 kişilik ana kadrosu ile yarışmaya başladı. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar ilk ödül oyunu için canla başla mücadele etti. Peki bu mücadelenin sonucunda rakiplerinin önüne geçen yarışmacı kim oldu? Masterchef ödül oyununu kim kazandı? MasterClass'ı kazanan hangi yarışmacı oldu? Kırmızı ve mavi takımda kimler var? Masterchef eleme adayları kimler?

    MASTERCLASS'I HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    2020 MasterChef'te final turu seçmelerinin tamamlanmasının ardından seçilen 16 ana kadro yarışmacısı, takım kaptanları tarafından mavi ve kırmızı takım olarak 2'ye ayrılmıştı. Bu seçimlerin ardından takımlar 2 gün üst üste oynanan dokunulmazlık oyunlarında 2'şer eleme adayı çıkarmıştı. 4 eleme adayı bulunan yarışmada bugün Mehmet Şef, yarışmacılara bıçak kullanma teknikleri üzerine bir masterclass verdi.
    Mehmet Şef tarafından, yemek yapımında malzemeler üzerinde uygulanan kesme ve bıçak kullanım tekniklerini anlatılmasının ardından seçilen 4 yarışmacı olan Serhat, Berk, Barbaros ve Uğur ödül oyununda karşı karşıya geldi. Yapılan etli yaratıcılık yemeğinin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler yemekleri tadarak ödül oyununun kazananı olarak SERHAT'ı seçti.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

    Ayyüce (Kaptan)
    Serhat
    Barbaros
    Duygu (Bireysel dokunulmazlık)
    Uğur
    Furkan
    Sedat (Eleme adayı)
    Celal (Eleme adayı)

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

    Tanya (Kaptan)
    Emir
    Berk
    Esra (Eleme adayı)
    Ebru
    Eray (Eleme adayı)
    Özgül
    Gülşah
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