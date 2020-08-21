Netflix'in ilgiyle izlenen dizileri arasında Lucifer yer alıyor. Şimdiye kadar 4 sezon yayınlanan ve yeni sezonunu merakla bekleyenler için sevindirici haber geldi. Lucifer 5. sezon bölümleri, yeni maceraları bugün Netflix'te yayınlandı ve fenomenleri tarafından hemen izlenmeye başlandı. Netflix Lucifer 5. sezon kaç bölüm, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
LUCIFER 5. SEZON YAYINLANDI!
Sevilen dizinin 5. sezonu ilk 8 bölümü 21 Ağustos'ta izleyici ile buluştu. 5. sezon 16. bölümden oluşacak. İzlemek için Netflix'e üye olmak ve oturum açmanız gerekiyor.
Sezonun ikinci kısmının ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.
LUCIFER KONUSU VE OYUNCULARI
Cehennemin Tanrılığından bıkan mutsuz Lucifer (Şeytan), Los Angeles'ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hakimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip, bu şehirde Lux adında bir bar açıp artık fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi(melek) ve babası(tanrı) onu rahat bırakmaz.
Tom Ellis, Lauren German,Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis
LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Önceki sezonlarda bir türlü Lucifer'a güvenemeyen Chloe sezon finalinde Lucifer'ın gerçek yüzünü görmüştü. Yüzünü ilk kez gösterdiği karakter Dr. Linda'dan insanlar için ne kadar zor olabileceğini gören Lucifer bu kez temkinliydi ve zaman tanıdı dedektife. Chloe içinde kolay olmayan bu süreçe yani 4.sezonda Luci'yi daha iyi anlamaya başlayan dedektif tam onu sevmeye hazırken bu kez Eve çıkıp geldi. Eve dizide Lucifer'ın ilk sevgilisi, bizim Adem ile Havva hikayesinden tanıdığımız Havva aslında. Yani insanlığın başlamasına sebep olan ilk anne. Dizide güzel aynı zamanda sevimli olarak gösterilen Eve Lucifer'ın hayatını girer girmez altüst ediyor. Lucifer ise yıllardır beklediği sevgiyi Chloe'den bulamayınca Eve'nin aşkına karşılık veriyor. Bir süre sonra bu durumu kıskandırmak için yaptığını fark eden Luci Eve'den uzaklaşmaya başlıyor. Bu tema altında türlü olaylar gelişiyor.