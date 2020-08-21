Doya Doya Moda Ayten artık yarışmada yer almıyor, sebebi ise izleyiciler tarafından merak edilerek gündeme araştırılıyor. Seray Sever'in yayın ekibini beklettiği için kızdığı ve yaptırım uygulayacaklarını söylediği Doya Doya Moda Ayten Demirkol diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Ayten ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
DOYA DOYA MODA AYTEN DEMİRKOL DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Sevgili izleyicilerimiz programımız çok yoğun ve stresli bir ortamda gerçekleştiriliyor. Kızlar bütün koşturuyorlar, hazırlanıyorlar, burada yarışıyorlar. Tüm günlerini veriyorlar. Ayten arkadaşımız, bu yoğun ve stresli ortama dayanamayarak rahatsızlandı ve dolasıyla karşılıklı konuşarak kendisine veda ettik. Ve teşekkürlerimizi sunuyoruz, programımıza katkılarından dolayı. Bundan sonra Ayten aramızda yok. Haftaya bakalım hangi yarışmacılar aramıza katılacak? Yine sürprizlerimiz var.
DOYA DOYA MODA AYTEN KİMDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan dahil olan Ayten Demirkol, 1979 doğumlu ve aslen Iğdırlı. Yaratıcı drama eğitmeni ve ayrıca astrolog. Geçirdiği hastalık nedeniyle kilo aldığını belirten Ayten Demirkol, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Buraya bir şeyler öğrenmeye, hem de tarzımı göstermeye geldim. Rakiplerim benden korkmalı, çok güzel kafa tutacağım onlara, tarzım var çünkü. Her tarza uyabilecek proporsiyonum var, bunu çok güzel kullanacağım."