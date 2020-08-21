Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.



Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuğu var.

MEHMET ŞEF'İN SOL ELİNE NE OLDU?



Mehmet Yalçınkaya'nın sol eline ne olduğu merak ediliyor. Yarışmada sol elini göstermeyen Mehmet Şef iş kazası geçirmiş. Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya kaza sonrası üç parmağını kaybetmiş.



