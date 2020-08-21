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    • 21.08.2020 11:07
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    ? Masterchef Türkiye ’in eline ne oldu? İşte hikayesi…

    TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye’nin jürilerinden ? En dikkat çeken jürilerden biri olan ve sert eleştirileri ile ilgi odağı Masterchef Türkiye ’in eline ne oldu? Sorusunun yanıtı da gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Mehmet Şef’in hayatına dair tüm bilgilerin yanı sıra sol elinin hikayesini de haberimizde sizler için derledik.

    Mehmet Şef kimdir?

    Her akşam TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye tüm sezonlarında da ilgiyle izleniyor. Mehmet Şef ise jüri üyeleri arasındaki en merak edilen isimlerden biri. Özellikle sol elini sürekli gizliyor oluşu izleyicilerin ilgisini çekti ve gündemde nedeni sıkça araştırılmaya başlandı. Mehmet Şef'in sol elini gizlemesinin bir sebebi ve hikayesi var. İşte Mehmet Şef hakkında merak edilenler…

    MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

    1974 doğumlu Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

    Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu

    Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

    Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuğu var.

    MEHMET ŞEF'İN SOL ELİNE NE OLDU?

    Mehmet Yalçınkaya'nın sol eline ne olduğu merak ediliyor. Yarışmada sol elini göstermeyen Mehmet Şef iş kazası geçirmiş. Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya kaza sonrası üç parmağını kaybetmiş.
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