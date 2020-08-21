Doya Doya Moda'da yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Jüri üyeleri puanlarını açıkladı ve bir kişi en yüksek puanı alırken kolyeyi de boynuna taktı. Doya Doya Moda haftanın finalinde eleme potasına girenler kimler oldu. Hayallerine veda etmek zorunda kalan ve yarışmadan elenen isim kimdi? İşte 21 Ağustos Cuma Doya Doya Moda'da yaşananlar…
21 AĞUSTOS PUAN DURUMU
Rabia:36
Nur: 19
Sabiha: 35
İmani: 38
Rümeysa: 25
Birben: 35
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa ve Nur girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nur olduğunu açıkladı. Daha sonra Ayten'in ayrılmasından ötürü bu hafta kimseyi elemeyeceklerini söyledi.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.
DOYA DOYA MODA RÜMEYSA KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.