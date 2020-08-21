Cuma günleri ATV ekranlarına damgasını vuran Hercai dizisi koronavirüs pandemisi nedeniyle ekranlara kısa süreliğine veda etti. Sezon finali bölümünde Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden oldu. Heyecan dolu sezon finali bölümünün ardından Hercai 3. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai'nin yeni sezon tarihi henüz olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında seyirci karşısında olması beklenirken konu hakkında yayıncı kuruluş ATV'den ve yapımcı şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.