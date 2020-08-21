Düşmanlarının krallığını sonlandırmak için ızdırap olacak! Ramo 2. sezon ne zaman başlayacak?

İlk sezonuyla Show TV ekranlarında çok konuşulan Ramo dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Ramo'nun adalet savaşı için yeni planlarla en zirvedeki isimlere savaş açacağı yeni sezonda bomba gelişmeler peşi sıra yaşanacak. Dizinin sıkı takipçileri heyecanla yeni bölümü beklerken bu kapsamda Ramo 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
RAMO 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İzleyicilerinin merakla beklediği Ramo, yeni sezonuyla Eylül ayında Show TV'de izleyicisiyle buluşacak. Yayıncı kuruluş Show TV tarafından yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
YENİ SEZONDA SÜRPRİZLER
Ramo'nun yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı. Ramo'nun adalet savaşı için yeni planlarla en zirvedeki isimlere savaş açacağı yeni sezonda Ramo izleyicilerini pek çok sürpriz bekliyor.
"HER ŞEYE İNANIRIM, BANA İHANET ETTİĞİNE İNANMAM!"
Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo'nun yaşadığı en büyük şok, Esra Bilgiç'in hayat verdiği Sibel'in yaptıklarıdır. Sibel'in ona ihanet ettiğine asla ihtimal vermeyen Ramo'nun çözmesi gereken bir bilmece de Sibel'in neden böyle yaptığıdır. Ramo'nun planı gayet nettir: Cihangir'i ve krallığını bitirmek! Ramo'nun onu uyaran Yavuz Bey'e verdiği cevap ise kararlılığını ve gözüpekliğini yansıtmaktadır: "Bana 24 saat yeter!"
EN DİPTEN EN ZİRVEYE!
İstanbul'da Cihangir'e savaş açacak olan Ramo, küllerinden yeniden doğarak mücadelesine devam edecek. RAMO'nun yeni sezonundan yayınlanan kareler Ramo'nun kendini savunmak için dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. Ancak Ramo'nun en dipten en zirveye nasıl savaş açacağı yalnızca onun bildiği bir sır.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Ramo, Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.
Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.
Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar.
Ramo ise, Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.
Fatoş'un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco'nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş'un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır.