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    • 20.08.2020 12:29
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    • 20.08.2020 12:29
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    , kaç yaşında? Masterchef Walison Fonseca evli mi, nereli?

    Magazin gündemine bomba gibi düşen , kaç yaşında? Komşusuyla kavga ettiği ve küfürler savurması ile gündeme gelen Walison Fonseca oldukça şaşırttı. Masterchef’te son tura gelen fakat final turunda elenen yarışmacının hayatı hep merak edilenler arasındaydı, şimdi daha çok araştırma konusu oldu. Peki Masterchef Walison Fonseca evli mi, nereli?

    Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında?

    Masterchef final turunda elense de hayatı hala merak edilen ve araştırılan Walison Fonseca kimdir? Yeni bir habere göre komşusuyla yüksek ses müzik nedeniyle tartışan ve yabancı küfürler eden Walison Fonseca hakkında soruşturma başlatıldı. Bu gelişme üzerine Walison Fonseca hakkındaki bilgiler binlerce kişi tarafından merakla sorgulatılır oldu. İşte merak edilenler…

    WALISON FONSECA KİMDİR?

    TV8 ekranlarındaki üçüncü sezonun yarışmacı adaylarından biri olan Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.
    Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu eşi Melisa Pınar ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti.

    Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Brezilyalı yarışmacı, yaptığı yemek ile Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten aldığı evet oyları ile sonraki tura geçmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı, üçlü düello turunda da gösteren Walison Fonseca, şeflerin beğenisini kazanarak final turuna yükseldi.
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