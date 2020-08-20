YABANCI KÜFÜR ETTİ

İfadesi alınan komşu Ali G., sesten dolayı duvarı yumrukladığını fakat karşı tarafında ona aynı şekilde karşılık verdiğini ve bunun doğrultusunda rahatsızlığını dile getirmek için daire kapılarına gittiği esnada Melis Pınar'ın 'Sen kimsin benim duvarımı yumrukluyorsun' dediğini ve Brezilyalı Wailson'un kendisine yabancı küfür ettiğini iddia etti.