Enes Batur sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ecenaz Üçer, bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Genç oyuncunun Aralık 2018'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katıldığı da ortaya çıktı.