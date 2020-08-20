Enes Batur sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ecenaz Üçer kimdir? Enes Batur sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Youtube ve sosyal medya videolarıyla ünlenen Enes Batur'un milyonlarca takipçisi bulunuyor. Enes Batur'un sevgilisinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ecenaz Üçer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
ECENAZ ÜÇER KİMDİR?
23 yaşında olan Ecenaz Üçer, Eskişehir doğumlu. Genç oyuncu, Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümü öğrencisidir.
Ecenaz Üçer, bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.
Genç oyuncunun Aralık 2018'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katıldığı da ortaya çıktı.
ENES BATUR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Babası polis emeklisi, annesi ise hemşiredir. Küçük yaşlarda video içeriği üretmeye başlayan Enes Batur kısa sürede fenomen oldu. Her yıl düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri 2017 yılında ilk defa En İyi YouTuber/Instagrammer kategorisi altında bir ödül verdi ve ödülün sahibi Enes Batur oldu. Ancak daha sonra Batur'un kanalında 'çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler' bulunduğu gerekçesiyle ödülü geri alındı. Ancak, Altın Kelebek ödül tartışmalarının hemen ardından 2018'de Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı.
Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 2. Filmi Enes batur gerçek kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. 2019'un son günlerinde çıkardığı "Enes Batur – Dolunay" adlı parça ise hiç beklenmedik bir anda müzik piyasasına bomba gibi düşerken dijital medyada paylaşıldığı dakikadan itibaren ilk yarım saat içerisinde 500.000'den fazla kişi tarafından izlenerek önemli bir rekora imza attı. Enes Batur'un Youtube kanalında şu an 15,2 milyon takipçisi bulunuyor.