MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 2020 sezonunda final turunun tamamlanmasının ardından dün yapılan kaptanlık oyununda en başarılı isim olarak Mavi takımın ilk kaptanı olan Tanya, kırmızı takım kaptanı olarak Ayyüce'yi seçmişti. Yarışmanın bugün (19 Ağustos 2020 Çarşamba) ekranlara gelen yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı yemeğe sahip olan kırmızı takım dokunulmazlığı kazanarak mavi takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından kabak çiçeği dolması yapılması istenen mavi takımdan ÖZGÜL en iyi irmik helvasını yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan ERAY ve ESRA, 2020 MasterChef Türkiye yarışmasının 3. ve 4. eleme adayları oldu.