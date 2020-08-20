MasterChef Türkiye'de 16 kişilik ana kadro yarışmacıları belirlendikten sonra sıra asıl yarışmaya geldi. Kırmızı ve ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılardan dün akşam kazanan takım hangisi oldu? Masterchef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık yarışından sonra eleme adayları da belirlendi. Peki dün eleme potasına çıkan isimler kimler oldu. İşte Masterchef Türkiye'de yaşananlar…
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye 2020 sezonunda final turunun tamamlanmasının ardından dün yapılan kaptanlık oyununda en başarılı isim olarak Mavi takımın ilk kaptanı olan Tanya, kırmızı takım kaptanı olarak Ayyüce'yi seçmişti. Yarışmanın bugün (19 Ağustos 2020 Çarşamba) ekranlara gelen yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı yemeğe sahip olan kırmızı takım dokunulmazlığı kazanarak mavi takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından kabak çiçeği dolması yapılması istenen mavi takımdan ÖZGÜL en iyi irmik helvasını yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan ERAY ve ESRA, 2020 MasterChef Türkiye yarışmasının 3. ve 4. eleme adayları oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Ayyüce (Kaptan)
Serhat
Barbaros
Duygu (Bireysel dokunulmazlık)
Uğur
Furkan
Sedat (Eleme adayı)
Celal (Eleme adayı)
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tanya (Kaptan)
Emir
Berk
Esra (Eleme adayı)
Ebru
Eray (Eleme adayı)
Özgül
Gülşah