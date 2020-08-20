Doya Doya Moda'da yine heyecanlı bir gün yaşandı. Haftanın finaline bir gün kala günün puanları verildi. Yeni sezonda da birbirinden iddialı yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da neler yaşandı? Günün en düşük ve en yüksek puanını hangi yarışmacılar aldı? Merak edilen 20 Ağustos Perşembe Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
20 AĞUSTOS PUAN DURUMU
Birben 16 puan ile günün birincisi oldu.
Rümeysa:13
İmani:9
Rabia:12
Nur:19
Sabiha:8
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
72 puanla haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi bilekliği taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Sabiha ve Ayten girdi. Potadan ilk kurtulan Sabiha oldu. Elenen isim ise Ayten deseler de sonrada Kemal Doğulu kendisini elemeyeceklerini bir şans daha verdiklerini söyledi.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.
DOYA DOYA MODA RÜMEYSA KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.