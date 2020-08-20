Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 2. sezonunda yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edilirken Ağustos aylarının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde dizinin yeni sezon tarihi merak konusu oluyor. Sezon finaliyle çok konuşulan diziyle ilgili yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.