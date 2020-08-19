Survivor Ardahan kendini şu şekilde tanımlıyor: "Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum."