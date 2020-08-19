TV8'in ilgiyle takip edilen stil yarışması Doya Doya Moda'da hafta ortası puanlar verildi. İki gündür programda olmayan ve tatil yapıp gelen Kemal Doğulu da jüriler arasındaydı. Peki bugün en yüksek ve en düşük puanı alan yarışmacılar kimler oldu? Heyecanlı ve gergin anların yaşandığı Doya Doya Moda'da bugün neler oldu? 19 Ağustos Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
19 AĞUSTOS PUAN DURUMU
Sabiha 12 puan ile günün birinciliğini paylaştılar.
Rümeysa:4
İmani:4
Rabia:4
Nur:9
Birben:5
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
72 puanla haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi bilekliği taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Sabiha ve Ayten girdi. Potadan ilk kurtulan Sabiha oldu. Elenen isim ise Ayten deseler de sonrada Kemal Doğulu kendisini elemeyeceklerini bir şans daha verdiklerini söyledi.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor. Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"