SEVCAN ORHAN KİMDİR?



Sevcan Orhan, Türk halk müziğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri. Son yıllarda türküleri yorumlamasındaki başarı ile de dikkat çekiyor.

Sevcan Orhan, 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyündendir. Annesi ve babası da İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Şadan'dır. 12 yaşında iken babasından bağlama çalmayı öğrendi. Sonra da özel bir müzik okulunda bağlama, solfej, nota eğitimi ve repertuar dersleri almaya başladı. Bu sırada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı.

Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği "Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması"nda 3. oldu.

1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde okumaya başladı. 2003 yılında "Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif'in Yeri ve Önemi" adlı bitirme ödevini hazırlayarak "Ses Eğitimi Bölümü"nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

Üniversitede müzik eğitimine devam ederken ilk solo çalışması olan "Nenni Bebek" isimli albümünü 2000 yılında yaptı.

2001 yılında yedi yıldır eğitim aldığı "Müzik Okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başladı. Okul dahilinde çok önemli konser çalışmalarına katıldı.