MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Kırmızı takım parfeyi daha iyi yaparken mavi takım börekleri daha başarılı hazırladı. Kabak çorbasını daha iyi yapan takım mavi takım seçildi. Dana nuar rosto ve palentada başarılı olan takım da kırmızı takım oldu. 2-2 eşitlik sağlanınca salata yemeğinin değerlendirilmesi mavi takıma kazandırdı.

Mavi takım böylece MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyunununda, Kırmızı takım yarışmacılarından çekirdekli irmik helvası yapılması istendi.

Mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasıyla, kırmızı takım bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden mutfağa girdi. Heyecanlı oyunun ardından şefler kırmızı takımdan üç ismi açıkladı. Furkan 3. olurken, 2. olan isim Ayyüce oldu.

MasterChef'te ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Duygu oldu.