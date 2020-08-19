Masterchef Türkiye 2020 sezonunda heyecan gitgide artıyor. 16 kişilik ana kadro belirlendikten sonra kırmızı ve mavi takım olarak yarışmacılar ikiye ayrıldı. Dün ise ilk dokunulmazlık oyunlarını oynarken kazanan takım elenecek adayların isimlerini de belirledi. Masterchef Türkiye dokunulmazlık hangi takımının oldu, bireyse dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef eleme adayları kimler?
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Kırmızı takım parfeyi daha iyi yaparken mavi takım börekleri daha başarılı hazırladı. Kabak çorbasını daha iyi yapan takım mavi takım seçildi. Dana nuar rosto ve palentada başarılı olan takım da kırmızı takım oldu. 2-2 eşitlik sağlanınca salata yemeğinin değerlendirilmesi mavi takıma kazandırdı.
Mavi takım böylece MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyunununda, Kırmızı takım yarışmacılarından çekirdekli irmik helvası yapılması istendi.
Mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasıyla, kırmızı takım bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden mutfağa girdi. Heyecanlı oyunun ardından şefler kırmızı takımdan üç ismi açıkladı. Furkan 3. olurken, 2. olan isim Ayyüce oldu.
MasterChef'te ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Duygu oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, haftanın ilk eleme adayını açıkladı.Duygu, Celal'in ismini verdi. Böylelikle Celal, ilk eleme adayı oldu.Daha sonra kendi aralarında oylama yaparak ikinci bir aday çıkarmak durumunda kalan Kırmızı takım, ikinci eleme adayını da belirledi.
En çok oy alan Sedat, haftanın ikinci eleme adayı oldu.
Böylelikle, haftanın eleme adayları SEDAT ve CELAL oldu.