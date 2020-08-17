ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezona az bir zaman kala diziden bir ayrılık haberi geldi. Ünlü oyuncu veda mesajını hesabından paylaştı. Dizide Dündar Bey'in oğlu Bahadır'a hayat veren ünlü oyuncu Çağkan Çulka, Kuruluş Osman'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Çağkan Çuğkan'ın paylaşımın altına dizinin sevilen isimlerinden Ragıp Savaş ve Yeşim Ceren Bozoğlu yorum yaptı.

AYRILIK MESAJI

Çağkan Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.