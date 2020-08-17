TV8'in sevilen lezzet yarışması Masterchef Türkiye, yeni sezonuna çok iddialı başladı. Birbirinden iyi yemek yapan yarışmacılar eleme turlara katıldı ve son tur dün bitti, 16 kişilik ana kadro oluştu. Masterchef Uğur da şanslı kişilerden biri oldu. Bu gelişme üzerine Masterchef Türkiye yarışmacısı Uğur kimdir, kaç yaşında, gerçek hayatta ahçı mı gibi daha pek çok bilgi araştırılır oldu. İşte Uğur Deniz Yılmaz hakkında merak edilenler…