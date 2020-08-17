TV8'in sevilen lezzet yarışması Masterchef Türkiye, yeni sezonuna çok iddialı başladı. Birbirinden iyi yemek yapan yarışmacılar eleme turlara katıldı ve son tur dün bitti, 16 kişilik ana kadro oluştu. Masterchef Uğur da şanslı kişilerden biri oldu. Bu gelişme üzerine Masterchef Türkiye yarışmacısı Uğur kimdir, kaç yaşında, gerçek hayatta ahçı mı gibi daha pek çok bilgi araştırılır oldu. İşte Uğur Deniz Yılmaz hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF TÜRKİYE UĞUR KİMDİR?
MasterChef ana kadro yarışmacısı Uğur Yılmaz aslen Antalyalı. 26 yaşında aşçılık yapan Uğur Deniz Yılmaz, yarışmaya katılmadan önce Katar Doha'da çalışma fırsatı bulduğunu aktarmıştı. Masterchef Uğur Yılmaz Deniz, şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı
Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Uğur Yılmaz kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Uğur aslen nereli ve mesleği ne?
Yarışmanın 14 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde Kişloren yaparak bir üst tura yükselen Yılmaz'ın ikinci turda yaratıcılığını kullanarak hazırladığı tabakla şefleri etkilemeyi başardı ve MasterChef ana kadrodaki yerini aldı!
MASTERCHEF 2020 KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
Uğur
Celal
Gülşah
Ebru