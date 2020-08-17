Masterhef Türkiye'de hem heyecan hem de gergin anlar yaşandı. Seçmelerin son ikisi dün akşam yapılacağı için yarışmacılarda ayrı bir stres vardı ve çok çabaladılar. Kimisinin şansı da yaver gitmedi, Arem bir ara yarışmayı bırakmak isteyince jürilerle gerginlikler yaşadı. Peki sonuç olarak Masterchef Türkiye'yi hangi yarışmacılar kazandı? Masterchef 2020 kadrosunda kimler yer alıyor?