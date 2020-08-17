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    • Magazin
    • 17.08.2020 10:00
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    • 17.08.2020 10:00
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    ? tamamlandı!

    ? TV8’in sevilen yarışma programı her zamankinden daha heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Bu kez iki kişi birden seçilerek 16 kişilik kadro belirlendi. Yani son seçmeler yapıldı ve en iyi iki kişi seçildikten sonra tamamlandı. Peki en iyi yemeği yaparak rakiplerini geri planda tutan yarışmacılar hangileri oldu? İşte merak edilenler…

    Masterchef Türkiye’de kimler kazandı?

    Masterhef Türkiye'de hem heyecan hem de gergin anlar yaşandı. Seçmelerin son ikisi dün akşam yapılacağı için yarışmacılarda ayrı bir stres vardı ve çok çabaladılar. Kimisinin şansı da yaver gitmedi, Arem bir ara yarışmayı bırakmak isteyince jürilerle gerginlikler yaşadı. Peki sonuç olarak Masterchef Türkiye'yi hangi yarışmacılar kazandı? Masterchef 2020 kadrosunda kimler yer alıyor?

    MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜN KİMLER KAZANDI?

    Dün akşam ilk turda yarışmacılar Adana kebap yaptılar. Adana kebabı en iyi yapıp 16 kişilik ana kadroya dün akşam giren ilk isim Gülşah oldu. Şeftali ile en iyi tabağı çıkaran Ebru ise ana kadroya giren son isim oldu.

    MASTERCHEF 2020 KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

    Serhat
    Duygu
    Özgül
    Emir
    Ayyüce
    Sedat
    Esra
    Furkan
    Barbaros

    TanyaBerkEray
    Uğur
    Celal
    Gülşah
    Ebru

    YARIŞMA HAKKINDA

    Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.
    Haberler Magazin Masterchef Türkiye’de kimler kazandı? Masterchef 2020 kadrosu tamamlandı!
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