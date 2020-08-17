Masterhef Türkiye'de hem heyecan hem de gergin anlar yaşandı. Seçmelerin son ikisi dün akşam yapılacağı için yarışmacılarda ayrı bir stres vardı ve çok çabaladılar. Kimisinin şansı da yaver gitmedi, Arem bir ara yarışmayı bırakmak isteyince jürilerle gerginlikler yaşadı. Peki sonuç olarak Masterchef Türkiye'yi hangi yarışmacılar kazandı? Masterchef 2020 kadrosunda kimler yer alıyor?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜN KİMLER KAZANDI?
Dün akşam ilk turda yarışmacılar Adana kebap yaptılar. Adana kebabı en iyi yapıp 16 kişilik ana kadroya dün akşam giren ilk isim Gülşah oldu. Şeftali ile en iyi tabağı çıkaran Ebru ise ana kadroya giren son isim oldu.
MASTERCHEF 2020 KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
Barbaros
TanyaBerkEray
Uğur
Celal
Gülşah
Ebru
YARIŞMA HAKKINDA
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.