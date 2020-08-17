Masterhef Türkiye bugün ana kadro yarışmacılarıyla yoluna devam ediyor. Masterchef kadrosuna son seçmelerde katılmayı başaran Gülşah Suna ilgi çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Özgüvenini ve motivasyonunu asla kaybetmeyen Gülşah Suna Masterchef bir hikayesi olduğuna değinse de anlatmayacağını ama önlüğü aldığı anda yeni bir hayata başladığını söyledi. Gündemde sıkça Masterchef Gülşah kimdir? Sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.
MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?
Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.
MasterChef Türkiye'de şansını bir kez daha deneyen Gülşah Suna "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." dedi.
Gülşah Suna, tahin soslu şinitzel, patates püresi, vişneli salata yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef hayır oyu aldı. Şeflerden iki evet oyu alan Gülşah Suna, MasterChef'te ikinci tura geçmeyi başardı.
MASTERCHEF 2020 KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
Uğur
Celal
Gülşah
Ebru
YARIŞMA HAKKINDA
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.