Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.08.2020 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2020 10:26
    ABONE OL

    ? ?

    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. TV8’in fenomen lezzet yarışması Masterchef Türkiye’de dün ana kadro için son iki kişi seçildi ve bunlardan biri de Gülşah Suna oldu. Yaptığı Adana kebap ile rakiplerini geçmeyi başaran ve mutluluktan duygusal anlar yaşayan ? İşte merak edilenler…

    Masterchef Gülşah kimdir?

    Masterhef Türkiye bugün ana kadro yarışmacılarıyla yoluna devam ediyor. Masterchef kadrosuna son seçmelerde katılmayı başaran Gülşah Suna ilgi çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Özgüvenini ve motivasyonunu asla kaybetmeyen Gülşah Suna Masterchef bir hikayesi olduğuna değinse de anlatmayacağını ama önlüğü aldığı anda yeni bir hayata başladığını söyledi. Gündemde sıkça Masterchef Gülşah kimdir? Sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.

    MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

    Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.
    MasterChef Türkiye'de şansını bir kez daha deneyen Gülşah Suna "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." dedi.
    Gülşah Suna, tahin soslu şinitzel, patates püresi, vişneli salata yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef hayır oyu aldı. Şeflerden iki evet oyu alan Gülşah Suna, MasterChef'te ikinci tura geçmeyi başardı.

    MASTERCHEF 2020 KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

    Serhat
    Duygu
    Özgül
    Emir
    Ayyüce
    Sedat
    Esra
    Furkan
    Barbaros
    Tanya
    Berk
    Eray
    Uğur
    Celal
    Gülşah
    Ebru

    YARIŞMA HAKKINDA

    Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.
    Haberler Magazin Masterchef Gülşah kimdir? Masterchef Türkiye kadrosundaki Gülşah Suna nereli?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri