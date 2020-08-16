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    • Magazin
    • 16.08.2020 23:58
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    • 16.08.2020 23:58
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    ve Kibariye "" kapsamında izleyiciyle buluştu

    Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "" kapsamında ve Kibariye müzikseverlerle buluştu.

    Altay ve Kibariye izleyiciyle buluştu

    Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "" adlı konser serisi ile sürüyor.

    Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.


    "Keşke Aramasaydın" isimli şarkısıyla sahneye çıkan Altay, Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren 'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

    Altay'dan sonra sahne alan Kibariye de sevilen şarkılarını seslendirdi ve konserde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    Kibariye, Yeditepe Konserleri'nde emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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