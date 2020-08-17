TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam son 16'ya kalan yarışmacılar dün akşam itibariyle belli oldu. MasterChef'te dikkat çeken isimlerden birisi de Furkan Yalçın. Programın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Bu kapsamda çok araştırılanlar arasında MasterChef Furkan kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Furkan Yalçın kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı...

MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.