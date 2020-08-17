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    • 17.08.2020 17:07
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    MasterChef kimdir? MasterChef yarışmacısı Furkan Yalçın kaç yaşında ve nerelidir?

    MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar dün akşam belli oldu. Ekranları başında programı takip eden izleyiciler ise yarışmacıların hayatı, yaşı, nereli olduğuna dair bilgileri öğrenmek istiyor. , dikkat çeken yarışmacılar arasındaki yerini aldı. Peki, Furkan Yalçın kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

    MasterChef Furkan Yalçın kimdir?

    TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam son 16'ya kalan yarışmacılar dün akşam itibariyle belli oldu. MasterChef'te dikkat çeken isimlerden birisi de Furkan Yalçın. Programın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Bu kapsamda çok araştırılanlar arasında MasterChef Furkan kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Furkan Yalçın kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı...

    MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

    Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.

    FİNAL TURUNA NASIL GEÇTİ?

    Furkan Yalçın üçlü düello turunda Aykan Akçay ve Oktay Uğur ile eşleşti. Peru mutfağından Ceviche yemeği ile yarışan üç isim arasından Furkan Yalçın, final turuna çıkan isim oldu.

    İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar....

    Serhat
    Duygu
    Özgül
    Emir
    Ayyüce
    Sedat
    Esra

    Furkan
    Barbaros
    Tanya
    Berk
    Eray
    Uğur
    Celal
    Gülşah
    Ebru
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