TV8'in gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'da yine heyecan, gerginlikler bir aradaydı. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da günün en düşük ve en yüksek puanlarını hangi yarışmacılar aldı. Cuma günü haftanın en yüksek puanını alan yarışması altın bilekliği koluna takarken en düşük puanı alan ise elenerek hayallerine veda etti. Peki yeni haftada 17 Ağustos Cuma Doya Doya Moda birincisi kim oldu?
17 AĞUSTOS GÜNÜN PUANLAMASI
Sabiha 15 puan ile günün birincisi oldu
İmani:11
Birben: 10
Nur: 6
Rabia:6
Ayten:3
Rümeysa:6
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
72 puanla haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi bilekliği taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Sabiha ve Ayten girdi. Potadan ilk kurtulan Sabiha oldu. Elenen isim ise Ayten deseler de sonrada Kemal Doğulu kendisini elemeyeceklerini bir şans daha verdiklerini söyledi.
DOYA DOYA MODA RABİA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
DOYA DOYA MODA AYTEN KİMDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan dahil olan Ayten Demirkol, 1979 doğumlu ve aslen Iğdırlı. Yaratıcı drama eğitmeni ve ayrıca astrolog. Geçirdiği hastalık nedeniyle kilo aldığını belirten Ayten Demirkol, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Buraya bir şeyler öğrenmeye, hem de tarzımı göstermeye geldim. Rakiplerim benden korkmalı, çok güzel kafa tutacağım onlara, tarzım var çünkü. Her tarza uyabilecek proporsiyonum var, bunu çok güzel kullanacağım."