MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar dün akşam belli oldu. Ekranları başında programı takip eden izleyiciler ise yarışmacıların hayatı, yaşı, nereli olduğuna dair bilgileri öğrenmek istiyor. Barbaros Yoloğlu, dikkat çeken yarışmacılar arasındaki yerini aldı. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...
MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?
26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi.
MASTERCHEF BARBAROS NE DEDİ?
Barbaros'un "Eray için çok sevindim. Dün onu favori göstermedim. Ne zaman onu favori göstersem ikincilik alıp kenara çekiliyordu. Ama ben şu durumdan mutsuzum şef. Buraya gelecek arkadaşlar, tamam sekize bağlayacağız. Ben sadece şunu göremedim.
Yarın öbür gün bu arkadaşlarla takım oyununun içerisinde bulunacağız. Ben daha iyi performanslar beklerdim ki yarın bir gün kaptanlığı aldığımda onlardan bir şeyler çıkarıp da takıma seçmek için. Anladığım kadarıyla o kadar çok zorlanmadınız karar verirken şefim. Ben gerçekten çekişmeli bir şeyler izlemek isterdim şefim. Gerçekten canım sıkıldı." sözlerine diğer yarışmacılar tepki gösterdi.
İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar....
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
Uğur
Celal
Gülşah
Ebru