MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar dün akşam belli oldu. Ekranları başında programı takip eden izleyiciler ise yarışmacıların hayatı, yaşı, nereli olduğuna dair bilgileri öğrenmek istiyor. Barbaros Yoloğlu, dikkat çeken yarışmacılar arasındaki yerini aldı. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi.