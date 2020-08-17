Masterchef Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? Duygu Acarsoy kimdir? 2020 Masterchef yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada finalist olarak yarışacak 16 isim belli oldu. Yarışmacılar mutfaktaki tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. En güzeli yemekleri yaparak jüri üyelerinin beğenisini kazanacak yarışmacıların kim olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor.

Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Duygu Acarsoy'un bir erkek kardeşi var.