MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar dün akşam belli oldu. Ekranları başında programı takip eden izleyiciler ise yarışmacıların hayatı, yaşı, nereli olduğuna dair bilgileri öğrenmek istiyor. Esra Tokelli, dikkat çeken yarışmacılar arasındaki yerini aldı. Peki, MasterChef Esra kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.