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    • 17.08.2020 16:39
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    • 17.08.2020 16:39
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    kimdir? kimdir, kaç yaşında, nereli?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? kimdir? 2020 Masterchef yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada finalist olarak yarışacak 16 isim belli oldu. Yarışmacılar mutfaktaki tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. En güzeli yemekleri yaparak jüri üyelerinin beğenisini kazanacak yarışmacıların kim olduğu merak ediliyor. Peki, ? , kaç yaşında, nereli?

    Masterchef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli? ? Masterchef yarışmasında finalist olarak yarışacak yarışmacıların özel hayatları da merak ediliyor. Yarışmacıların kim olduğu ve geçmişte neler yaptığı sorgulanıyor. Peki, Masterchef kimdir? , kaç yaşında, nereli?

    MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

    Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

    Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

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