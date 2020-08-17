Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? 2020 Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayyüce Kamit kimdir? 2020 Masterchef yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada finalist olarak yarışacak 16 isim belli oldu. Yarışmacılar mutfaktaki tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. En güzeli yemekleri yaparak jüri üyelerinin beğenisini kazanacak yarışmacıların kim olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef Ayyüce kimdir? Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.

24 yaşında olan ve aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce Kamit yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Kendisini daha iyiye taşıyabileceklerini düşündükleri için MasterChef'e katılan yarışmacı insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini ifade ediyor.