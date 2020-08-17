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    • 17.08.2020 17:02
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    Kamit kimdir? 2020 , kaç yaşında, nereli?

    Kamit kimdir, kaç yaşında, nereli? ? Masterchef yarışmasında finalist olarak yarışacak yarışmacıların özel hayatları da merak ediliyor. Yarışmacıların kim olduğu ve geçmişte neler yaptığı sorgulanıyor. Peki, Masterchef kimdir? Masterchef Ayyüce kim, kaç yaşında, nereli?

    Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? 2020 Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? kimdir? 2020 Masterchef yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada finalist olarak yarışacak 16 isim belli oldu. Yarışmacılar mutfaktaki tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. En güzeli yemekleri yaparak jüri üyelerinin beğenisini kazanacak yarışmacıların kim olduğu merak ediliyor. Peki, ? , kaç yaşında, nereli?

    MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

    Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.

    24 yaşında olan ve aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce Kamit yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Kendisini daha iyiye taşıyabileceklerini düşündükleri için MasterChef'e katılan yarışmacı insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini ifade ediyor.

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