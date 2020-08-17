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    • 17.08.2020 16:55
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    • 17.08.2020 16:55
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    kimdir? , kaç yaşında, nereli?

    Elidemir kimdir, kaç yaşında, nereli? ? Masterchef yarışmasında finalist olarak yarışacak yarışmacıların özel hayatları da merak ediliyor. Yarışmacıların kim olduğu ve geçmişte neler yaptığı sorgulanıyor. Peki, kimdir? Masterchef Emir kim, kaç yaşında, nereli?

    Masterchef Emir kimdir? Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? ? 2020 Masterchef yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada finalist olarak yarışacak 16 isim belli oldu. Yarışmacılar mutfaktaki tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. En güzeli yemekleri yaparak jüri üyelerinin beğenisini kazanacak yarışmacıların kim olduğu merak ediliyor. Peki, ? Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

    MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

    1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.

    Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

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