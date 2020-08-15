Kuruluş Osman gelecek aylarda macerasına kaldığı tüm hızıyla devam edecek. Kuruluş Osman'ın dizisinin ikinci sezonunda yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler kadroya dahil olacak isimleri de beklemeye başladı. Yakın bir zamanda Bahadır karakterine hayat veren Çağkan Çulka diziye veda ettiğini sosyal medyadan duyurmuştu. Ayrıca ortaya atılan iddialara göre Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisi rolüne hayat vereceği konuşuluyor.

CÜNEYT ARKIN, KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?

Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'a katıldığı son iddialar arasında yer alıyor. Usta ismin Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı konuşuluyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.