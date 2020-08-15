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    • Magazin
    • 15.08.2020 23:17
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    • 15.08.2020 23:17
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    yeni sezon için heyecanlandıran paylaşım! paylaştı sosyal medya yıkıldı

    Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. sezonu için heyecanlı sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman ekrana geleceği izleyicileri tarafından merak ediliyor. Diziyle ilgili müjdeli 'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren verdi. Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Az kaldı..." mesajını not düştü. İzleyiciler şimdi heyecanla yeni sezonu bekliyor.

    EDHO'nun yeni sezonu için müjdeli haber!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Nisan ayının son günlerinde koronavirüs salgını nedeniyle erken sezon finali yapmıştı. Sezon finali bölümünde yaşanan gelişmeler anbean takip edilirken Feyyaz ve Samuel'in hain planları Hızır, Tipi, Haşmet ve Tufan'ın kurduğu ortak plan sayesinde bozuldu. İlyas ve Behzat masada Samuel ve Feyyaz'ı öldürerek büyük bir düşmanlığı sonlandırdı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Az kaldı..." mesajını not düştü.

    MÜJDEYİ OKTAY KAYNARCA VERDİ

    Müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Dizide başrol oynayan Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.

    EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Bizim dostumuz yok!"

    Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.

    FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI

    Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

    KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI

    Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

    İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA

    Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.
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