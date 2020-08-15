ATV ekranlarının sevilen aksiyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3. sezonunda Kimsesiz Yaşar karakteriyle çok konuşulan Olgun Şimşek'in yeni sezonda kadroya dahil olması bekleniyordu. Hatta dizinin 161. bölümünde Kimsesiz Doğan karakteriyle Ali Sürmeli'nin diziye katılması heyecanın dozunu arttırmış, izleyiciler Kimsesiz Yaşar'ın geri döneceğini konuşur olmuştu. Ancak Olgun Şimşek'in yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisiyle anlaştığı öne çıkan iddialar arasındaki yerini aldı.

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.