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    • Magazin
    • 16.08.2020 10:39
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    • 16.08.2020 10:39
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    ? na seçilen son iki kişi kim olacak?

    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve sıkça araştırılıyor. TV8’in akşam kuşağında her gün yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışmanın son bölümünü kaçıranlar ana kadroya kimin girdiğini merak ediyor. 16 kişilik Mastercchef ana kadrosunun 14’üncüsü belli oldu. Peki na seçilen son iki kişi kim olacak? Bugün ve yarın yayınlanacak olan bölümlerde sorunun cdvabı belli olacak. İşte dün yaşananlar…

    Masterchef Türkiye 14’üncü finalisti kim oldu?

    Masterchef Türkiye her gün daha da heyecanlı bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. TV8'in fenomen yarışması Masterchef 2020 ana kadrosu şekillenirken yarışmacılar arasındaki rekabet de oldukça arttı. Peki yaptığı yemekle rakipleri arasından sıyrılmayı başaran Masterchef Türkiye 14'üncü finalisti kim oldu? Masterchef 2020 kadrosuna seçilen son iki kişi kim olacağı da merakla takip ediliyor.

    MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in final turunda, sekiz yarışmacı, mutancana yemeği yapmaya çalıştı. 30 dakikalık sürenin sonunda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

    İlk turu geçen beş isim şeflerin kararıyla Çağla, Büşra, Celal, Arem ve Ebru oldu.

    Daha sonraki turda ise şefler bu kez yarışmacılardan işkembe olan bir yaratıcı yemek yapmasını istedi. Ebru yemeğini yetiştiremediği için gözyaşlarına hakim olamadı.

    Ebru'nun yemeğinin oyun dışı kalmasıyla diğer yarışmacılar değerlendirmeye alındı.

    Gecenin sonunda en iyi yemeği yaparak MasterChef Türkiye 15 Ağustos birincisi olan isim Celal oldu. Böylece Celal MasterChef 14. yarışmacısı olarak önlüğü almaya hak kazandı.

    MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 ANA KADROSU

    Serhat
    Duygu
    Özgül
    Emir
    Ayyüce
    Sedat
    Esra
    Furkan
    Barbaros
    Tanya
    Berk
    Eray
    Uğur
    Celal

    MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

    Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
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