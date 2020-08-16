MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in final turunda, sekiz yarışmacı, mutancana yemeği yapmaya çalıştı. 30 dakikalık sürenin sonunda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

İlk turu geçen beş isim şeflerin kararıyla Çağla, Büşra, Celal, Arem ve Ebru oldu.

Daha sonraki turda ise şefler bu kez yarışmacılardan işkembe olan bir yaratıcı yemek yapmasını istedi. Ebru yemeğini yetiştiremediği için gözyaşlarına hakim olamadı.

Ebru'nun yemeğinin oyun dışı kalmasıyla diğer yarışmacılar değerlendirmeye alındı.

Gecenin sonunda en iyi yemeği yaparak MasterChef Türkiye 15 Ağustos birincisi olan isim Celal oldu. Böylece Celal MasterChef 14. yarışmacısı olarak önlüğü almaya hak kazandı.