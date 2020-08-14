TV8'in akşam kuşağında yayınlanan Masterchef Türkiye ilgiyle izleniyor. Her akşam en iyi yemeği çıkaran kişi ana kadroya katılıyor ve 16 kişilik Masterchef 2020 kadrosu böylelikle şekillenmeye başladı. En dikkat çeken iddialı yarışmacılar arasında olan Masterchef Eray üst üste son ikiye kalıyordu, son bölümde ise şanslı kişi oldu ve önlüğü kaptı. Bu gelişme üzerine Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.
MASTERCHEF ERAY KİMDİR?
Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.
Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
YARIŞMA HAKKINDA
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.