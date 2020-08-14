MasterChef Barbaros ne dedi? Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef'te dikkat çeken anlar yaşandı. Programda 16 kişilik ana kadro heyecanı devam ederken Barbaros'un bu akşam yarışmacılara söylediği sözler çok konuşuldu. Barboros'un "Anladığım kadarıyla o kadar çok zorlanmadınız karar verirken şefim. Ben gerçekten çekişmeli bir şeyler izlemek isterdim. Gerçekten canım sıkıldı." sözlerine yarışmacılardan tepki geldi.

MASTERCHEF BARBAROS NE DEDİ?

Barbaros'un "Eray için çok sevindim. Dün onu favori göstermedim. Ne zaman onu favori göstersem ikincilik alıp kenara çekiliyordu. Ama ben şu durumdan mutsuzum şef. Buraya gelecek arkadaşlar, tamam sekize bağlayacağız. Ben sadece şunu göremedim.