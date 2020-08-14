MasterChef Barbaros ne dedi? Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef'te dikkat çeken anlar yaşandı. Programda 16 kişilik ana kadro heyecanı devam ederken Barbaros'un bu akşam yarışmacılara söylediği sözler çok konuşuldu. Barboros'un "Anladığım kadarıyla o kadar çok zorlanmadınız karar verirken şefim. Ben gerçekten çekişmeli bir şeyler izlemek isterdim. Gerçekten canım sıkıldı." sözlerine yarışmacılardan tepki geldi.
MASTERCHEF BARBAROS NE DEDİ?
Barbaros'un "Eray için çok sevindim. Dün onu favori göstermedim. Ne zaman onu favori göstersem ikincilik alıp kenara çekiliyordu. Ama ben şu durumdan mutsuzum şef. Buraya gelecek arkadaşlar, tamam sekize bağlayacağız. Ben sadece şunu göremedim.
Yarın öbür gün bu arkadaşlarla takım oyununun içerisinde bulunacağız. Ben daha iyi performanslar beklerdim ki yarın bir gün kaptanlığı aldığımda onlardan bir şeyler çıkarıp da takıma seçmek için. Anladığım kadarıyla o kadar çok zorlanmadınız karar verirken şefim. Ben gerçekten çekişmeli bir şeyler izlemek isterdim şefim. Gerçekten canım sıkıldı." sözlerine diğer yarışmacılar tepki gösterdi.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Ana kadroya giren ilk 12 yarışmacı şu şekilde;
Serhat,
Duygu,
Özgül,
Emir,
Ayyüce,
Sedat,
Esra,
Furkan,
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.