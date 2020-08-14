Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için kritik mücadele devam ediyor. Dün akşam kıran kırana geçen mücadelede Eray rakiplerinden daha iyi tabak sunarak şefler tarafından 12. ana kadro yarışmacı olarak seçildi. Programda bu akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bu akşam hangi ismin kazandığını merak eden izleyiciler "MasterChef'te kim kazandı, kim yukarı çıktı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 14 Ağustos MasterChef 13. yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 13. yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirme tamamlandı ve kazanan isim UĞUR olarak açıklandı.