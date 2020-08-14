TV 8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen yarışma MasterChef'te dün akşam heyecan doruktaydı. Yarışma esnasında dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. Dilara Türüt yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Dilara Türüt MasterChef'ten neden ayrıldı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak edildi. İşte dün gece duygusal anlar yaşanan o an...
DİLARA TÜRÜT MASTERCHEF'TEN NEDEN AYRILDI?
Yarışmanın dikkat çeken simalarından Dilara Türüt bu akşam MasterChef'ten kendi isteğiyle ayrıldı.
MASTERCHEF DİLARA TÜRÜT KİMDİR?
MasterChef 2020'nin yeni yarışmacıları arasında Dilara Türüt dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Dilara Türüt 19 yaşındadır. Yarışmaya Rize'den katılıyor. İlk haftada hamsili sushi yaparak programda dikkat çeken bir yarışmacı olmuştu.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Ana kadroya giren ilk 12 yarışmacı şu şekilde;
Serhat,
Duygu,
Özgül,
Emir,
Ayyüce,
Sedat,
Esra,
Furkan,
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.