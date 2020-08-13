Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde gerçekleşen Masterchef Türkiye yeni sezonuna bomba gibi başladı. Masterchef 2020 kadrosu her gün en iyi yemeği yapan yarışmacı seçilerek oluşturuluyor. Masterchef Türkiye 11'inci finalisti hangi yarışmacı oldu? Her akşam heyecanla takip edilen ve bir kişinin boynuna önlüğünü taktığı yarışmada üzülenler de sevinenler de oldu.
MASTERCHEF 11. ADAY YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef 11. aday yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan isim en iyi tabağı çıkaran BERK oldu.
Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Ana kadroya giren ilk 10 yarışmacı şu şekilde;
Serhat,
Duygu,
Özgül,
Emir,
Ayyüce,
Sedat,
Esra,
Furkan,
Barbaros
Tanya
Berk
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
YARIŞMA HAKKINDA
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.