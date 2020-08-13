TV8 akşam kuşağında yer alan Masterchef Türkiye heyecanla takip ediliyor. Masterchef 2020 kadrosu her gün en iyi yarışmacının eklenmesiyle şekilleniyor. Toplamda 16 kişi olacak Masterchef kadrosuna dün akşam 11. finalist olarak katılan Berk İlter'in hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte Masterchef Berk kimdir? Sorusunun yanıtı…
MASTERCHEF 11. ADAY YARIŞMACI BERK OLDU!
MasterChef 11. aday yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan isim en iyi tabağı çıkaran BERK oldu.
Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.
BERK İLTER KİMDİR?
Masterchef Berk İlter 13 yaşından beri meslekte. 20 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aslen Tokatlı. Yurt dışında eğitim aldı.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Ana kadroya giren ilk 10 yarışmacı şu şekilde;
Serhat,
Duygu,
Özgül,
Emir,
Ayyüce,
Sedat,
Esra,
Furkan,
Barbaros
Tanya
Berk
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.