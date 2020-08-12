TV 8 ekranlarının sevilerek takip edilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam yarışmacılar kazanmak için yoğun çaba sarf etti. Şefler yarışmacılara yapması için lazanya yemeği verdi. Bilindiği üzere dün akşam yayınlanan bölümde Eray ve Tanya arasından ana kadroya giren isim Tanya olmuştu. Şimdi gözler "MasterChef 11. aday yarışmacı kim oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, 12 Ağustos MasterChef'te bu akşam kim kazandı? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF 11. ADAY YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 11. aday yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan isim en iyi tabağı çıkaran BERK oldu.