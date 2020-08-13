Esra Erol’da ne zaman başlayacak? Esra Erol’da yeni sezon tarihi, hangi kanalda yayınlanacak?

Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol'da 2015 yılından bu yana izleyicilerle buluşuyor ve çok seviliyor. Yeni bölümleri çekilmeyen ve programa corona virüs nedeniyle ara verilen Esra Erol'danın yeniden ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki kanal tarafından herhangi bir açıklama yapıldı mı, Esra Erol'da yeni sezon tarihi nedir?