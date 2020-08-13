Esra Erol’da ne zaman başlayacak? Esra Erol’da yeni sezon tarihi, hangi kanalda yayınlanacak?

Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol'da 2015 yılından bu yana izleyicilerle buluşuyor ve çok seviliyor. Yeni bölümleri çekilmeyen ve programa corona virüs nedeniyle ara verilen Esra Erol'danın yeniden ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki kanal tarafından herhangi bir açıklama yapıldı mı, Esra Erol'da yeni sezon tarihi nedir?
ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hafta için her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Esra Erol'un program yapımcısı sette çalışanların ve programa katılanların sağlığını düşündükleri için programın çekimlerini durdurduğunu açıklamıştı. Esra Erol'da diğer programlar gibi bir süre ekranda olmayacak.
ESRA EROL KİMDİR?
12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğdu. Ailesinin 5 kızının ortancasıdır. Memleketi Sinop-Ayancık'tır. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlamıştır. Kız lisesi Çini ve Seramik mezunudur. Üniversitesini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi üzerinden bitirdi.
Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Kanal D'de "Turkuaz" adlı programı sunan Esra Erol bu program ardından Technology Channel'da Siemens Mobile Kuşak sunuculuğu yaptı.
Evlilik programı sunmaya Flash TV'de "Desti İzdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol devamında sırasıyla "Esra Erol'la İzdivaç" , "Esra Erol'la Evlen Benimle" adlı programları sundu. Ekran yıldızı olmasını sağlayan program ise "Esra Erol'la İzdivaç" programıdır. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile sunucusu olduğu programında, canlı yayında evlendi. 23 Temmuz 2011 tarihinde İdris Ali Özbir adında erkek çocuğu oldu. 2015 senesi ATV ekranında "Esra Erol'da" adlı programın sunuculuğunu yapmaya devam ediyor.